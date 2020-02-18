Сивохо сообщил о переносе запуска Нацплатформы примирения и единства

Запланированный на завтра, 19 февраля, старт Национальной платформы* примирения и единства перенесен. Об этом сегодня, 18 февраля, на своей странице в Facebook сообщил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо.

По его словам, решение о переносе старта проекта было принято из-за нападения незаконных вооруженных формирований возле Золотого. «Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого», – написал Сивохо.

Он уточнил, что речь идет не об отмене старта, а именно о переносе даты. «Это было нелегко – мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести! Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно», – сообщил Сивохо, добавив, что дату проведения презентации сообщат позже.

Ранее сообщалось, что на 19 февраля запланирован старт Национальной платформы примирения и единства.

* Прим. – Платформа – это центр, объединяющий правительственные инициативы и общественный сектор вокруг идеи прекращения войны и восстановления Донбасса и Украины.

Целью деятельности Платформы являются:

налаживание диалога между гражданами Украины, которых разделила война;

преодоление последствий войны;

создание предпосылок для установления устойчивого мира и восстановления мирной жизни.

Дизайн Платформы и определение ее задач осуществлялись в течение последних 4 месяцев командой экспертов по коммуникациям, психологов, конфликтологов, профессиональных медиаторов. Платформа получила положительные отзывы от представителей профильных международных неправительственных организаций.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.