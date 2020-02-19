Правозащитники рассказали о проблемах при пересечении КПВВ Донбасса

В январе дети старше 14 лет, которые еще не получили паспорт гражданина Украины, имели трудности с пересечением линии разграничения на Донбассе из-за постановления Кабинета министров Украины № 815. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ»* за январь 2020 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

По информации правозащитников, таких детей вместе с родителями или опекунами направляли к представителям Национальной полиции на КПВВ, чтобы составить заявление об обязательствах подать документы для получения паспорта с разъяснением причин, по которым ребенок не получил паспорт вовремя. «Для возвращения на временно неподконтрольную правительству Украины территорию (НПУТ) таким детям необходимо иметь справку о представлении документов в Государственную миграционную службу», – говорится в отчете.

Также в отчете сообщается о ряде других проблем на КПВВ.

Так, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила о 4 случаях (3 на КПВВ «Майорское» и 1 на КПВВ «Новотроицкое») когда большое количество людей прибывали на КПВВ за несколько минут до закрытия. «Сообщается, что это было вызвано умышленными задержками со стороны работников блокпостов НПУТ. В каждом случае блокпосты ПУТ удлиняли рабочее время, чтобы гражданские лица не оставались на ночь в "серой" зоне», – рассказали правозащитники.

Кроме того, по данным «Право на защиту», работники ГПСУ продолжают изымать документы, выданные на НПУТ. «В одном случае работник ГПСУ изъял у женщины справку об инвалидности и сжег ее», – уточняется в отчете.

Что касается инфраструктуры, то в январе туалеты на КПВВ «Марьинка» были в плохом состоянии из-за неисправности насоса. Другой проблемой, актуальной для этого КПВВ, была потребность в ремонте канализации. Большинство обогревателей на КПВВ «Марьинка» не работали, из-за чего замерзала вода в трубах. Туалеты на КПВВ «Гнутово» были закрыты в конце месяца, поскольку уборщица уволилась, а коммунальное предприятие не нашло замену. Мониторы на этом КПВВ подчеркнули необходимость обустроить комнату по уходу за ребенком после того, как женщина с 4-месячным ребенком вынуждена была ждать автобус более часа и кормить ребенка посреди модуля, полного людей.

Как сообщалось ранее, становится все более распространенной проблема с запретом на выезд на НПУТ людям, которых включили в единый реестр должников.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 35 визитов на 5 КПВВ в январе 2020 года. Были опрошены 2 175 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.