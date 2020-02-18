Дорога через заминированный лес, отсутствие транспорта и медпомощи: Жизнь в прифронтовых селах Луганщины

В прифронтовых селах Луганской области Лобачево и Лопаскино (Новоайдарский р-н) основная проблема – отсутствие дорожного покрытия. Об этом сегодня, 18 февраля, по итогу визита в села на линии разграничения, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, в Лобачево на сегодня проживают 110 человек, в Лопаскино – 30. «Основная проблема населенных пунктов – отсутствие дороги (дорожного покрытия как в принципе). Для проезда в Лопаскино нужно ехать около 20 км по песчаной дороге через заминированный лес», – написал Каплин.

Он добавил, что регулярный транспорт с населенными пунктами отсутствует с осени прошлого года. До осени сюда осуществлял гуманитарные рейсы автобус от «Адра Украина». Однако, на данный момент для выполнения данного гуманитарного рейса нет подрядчиков, готовых ездить в данные села.

«Во время общения с жителями Лобачево, местная жительница (60+) сообщила мне, что ей в феврале пришлось отдать из пенсии в 2 000 грн 1 600 грн за визит к стоматологу: 800 грн стоила аренда машины из Лобачево в Счастье, 800 грн стоил прием стоматолога», – рассказал волонтер.

Кроме того, большинство жителей этих сел 6 лет не проходили флюорографического обследования. «Люди обращались ко мне с просьбой содействовать в выезде мобильных флюорографов в населенные пункты для выявления заболеваемости туберкулезом. Кроме того, у людей существует острая необходимость в мобильном приеме профильных медицинских специалистов (ранее данную функцию осуществляли медики Красного Креста, с декабря такие мобильные приемы не проводятся) и мобильном обслуживании отделением Ощадбанка», – рассказал Каплин.

Фото: Facebook / Евгений Каплин

«Соответствующие письма к органам власти будут в ближайшее время подготовлены специалистами нашей миссии. Во время визита в населенные пункты дал распоряжение начальнику гуманитарного центра Пролиска – Счастье организовать подвоз людей из прифронтовых сел в больницы бесплатно несколько раз в месяц силами нашей миссии. В населенных пунктах с декабря 2019 года также работают социальные работники нашей миссии, осуществляющие домашний уход за маломобильными и немобильными людьми пожилого возраста», – подытожил Евгений Каплин.