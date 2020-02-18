В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании пенсий за февраль

Пенсионный фонд Украины продолжает финансирование пенсий за февраль 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как уточняется, по состоянию на 17 февраля, выплаты производятся в полном объеме в соответствии с утвержденным графиком. «На финансирование пенсий направлено 24,5 млрд грн», – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине утвердили показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года для начисления пенсии, а также показатель средней зарплаты за 2019 год. Так, за декабрь 2019 года показатель средней зарплаты утвержден в сумме 10 583 грн 10 коп., за 2019 год в сумме – 9 205 грн 19 коп.

Напомним, в 2030 году в Украине только 40% пенсионеров будут иметь необходимый страховой стаж.