Путин уволил Суркова

Глава России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника. Соответствующий документ появился на сайте президента РФ сегодня вечером, 18 февраля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», – говорится в тексте указа.

Уточняется, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

На посту помощника президента Сурков курировал, в частности, отношения с«Л-ДНР». Ранее Владислав Сурков работал на посту замглавы кремлевской администрации. Он считается одним из идеологов действующей политической системы в РФ и создателем ряда прокремлевских движений.

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет. Также экс-командир НВФ «Восток», экс-«глава комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявлял, что Кремль разделил кураторство по украинским вопросам и вопросам временно неподконтрольной украинским властям части Донбасса.