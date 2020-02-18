RU
Все новости

Грозит до 15 лет тюрьмы: Житель Лиманского района до смерти избил женщину

18.02.20 21:05
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине правоохранители объявили о подозрении в совершении убийства жителю Лиманского района, который до смерти избил свою сожительницу. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Следует напомнить, что преступление произошло во дворе частного дома. Злоумышленник сознался в убийстве. По словам 54-летнего мужчины, будучи в нетрезвом состоянии он поссорился со своей сожительницей и забил ее палкой и ногами. На теле женщины полиция обнаружила многочисленные следы насильственной смерти.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания, ему объявлено о подозрении в совершении убийства.

«Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы», – подчеркнули в полиции.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк