Везли в «ДНР» и «ЛНР»: Через КПВВ Донбасса трижды пытались незаконно перевезти товары

В Донецкой и Луганской областях на трех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за минувшие сутки, 17 февраля, пограничники пресекли попытки граждан незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную Украине территорию товары на свыше 43 тыс. грн. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Новотроицкое", "Станица Луганская" и "Майорское" пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы, прекратили попытки перемещения на временно оккупированную территорию Украины медикаментов, парфюмерии и печатного оборудования», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Госпогранслужбе, товары стоимостью более 43 тыс. грн были изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

Ранее сообщалось, что команда благотворительного фонда «Восток SOS» подготовила инструкцию – как иностранцам пересекать линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.