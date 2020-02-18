Протянулась на улицу: Жители Мариуполя выстаивают огромную очередь, чтобы заплатить за газ (Видео)

Жители Мариуполя выстаивают очереди, чтобы заплатить за транспортировку газа. Со всего города они едут в ПАО «Мариупольгаз», потому что здесь не начисляют комиссию. В помещении организации – не протолкнуться.

Так, сегодня, 18 февраля, мариупольчанка Анна Донченко приехала с другого конца города, чтобы оплатить сразу две квитанции за газ. Говорит, что из-за большого наплыва людей уже более часа не может подойти к кассе. «Ножки болят. Колени болят. Здесь на сверку очередь и платить. То, что в квартире использовали. И за трубы, и за трубы ж тоже», – сказала она.

Очередь в абонентский отдел протянулась на улицу. Большинство людей пришли в учреждение потому, что здесь нет комиссии за оплату услуги. «Мы пенсионеры, нам каждый трояк дорог. В платежках пишут "не заплатишь до 20-го – будешь платить в двойном размере". Потому люди, и я в том числе, с утра пораньше сюда», – поделилась мариупольчанка Татьяна Шрамко.

По словам пенсионера Дмитрия Биндяка, денег и так едва хватает. Поэтому, считает, комиссию за коммуналку вообще надо отменить. «С двух с половиной тысячи пенсии на эти лекарства, на эти услуги. Если бы никто не брал там комиссию, как раньше. Я пришел, спокойно положил квитанцию за тот же за газ, как раньше платили, за свет, за все», – говорит мужчина.

Две квитанции за транспортировку и собственно за потребленное топливо граждане Украины получают с января. Поэтому, когда людям начинают поступать платежки, в учреждении работают более усиленно. «Мы стараемся, ну, чтобы все кассы работали возможные. При необходимости, как было в январе-месяце, мы дополнительную кассу открывали. Получим платежи за февраль, это будет начало марта, мы тоже, скорее всего, дополнительные места для приема платежей оборудуем», – сообщил генеральный директор ПАО «Мариупольгаз» Сергей Олефир.

А мариупольчанке Яне Миронченко стоять в очередях – некогда. Поэтому она уже несколько лет платит за коммуналку онлайн. Однако признается, что у нее не сразу получилось разобраться с платежкой за транспортировку газа. «Тот сервис, которым я пользуюсь месяц, он мне не показал, где я могу оплатить эту квитанцию. Поэтому за прошедший месяц у меня задолженность. И только в этом месяце я разобралась, как это сделать вручную», – рассказала она.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что скоро две квитанции объединят в одну. Но когда в одной платежке будет информация и о потребленных кубы, и о транспортировке, в «Мариупольгазе» пока ответить не готовы. Обещают проинформировать население в случае изменений.

А если человек не хочет оплачивать услуги предприятия, то он может написать заявление с просьбой отсоединиться от газопровода. Такая информация на днях появилась на сайте учреждения. Деньги за такие работы браться не будут.

Напомним, январские платежки за отопление ударили по карману жителей Донбасса. Люди возмущены, поскольку президент и премьер-министр предложили коммунальщикам снизить тарифы на тепло. Ждали этого и после заявлений премьер-министра Алексея Гончарука, что за отопление украинцы будут платить меньше.

Источник: ТК «Донбасс»