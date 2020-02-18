На оборонный заказ в этом году направят более $1 млрд, – Данилов

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сегодня, 18 февраля, было рассмотрено четыре вопроса, среди которых утверждение решений об основных показателях государственного оборонного заказа на три года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил Алексей Данилов.

«Было четыре ключевых вопроса рассмотрены. Слушали доклад генерал-полковника Хомчака по событиям, которые были сегодня утром на территории Донецкой и Луганской областей. Был вопрос, связанный с коронавирусом – о готовности наших всех систем к принятию самолета. Следующий вопрос – утверждение стратегии нацбезопасности Украины. И четвертый вопрос – это утверждение решений об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-й, 21-й, 22-й годы», – сказал Данилов.

Он также остановился на последнем вопросе, уточнив, что сумма бюджетных средств, выделенных на государственный оборонный заказ, повышена по сравнению с 2019 годом на 16%. «Сегодня пресс-служба СНБО выдаст пресс-релиз относительно последнего вопроса. Там будут цифры … Единственное, что могу сказать, что гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить – более $1 млрд», – сказал глава СНБО.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Он также уточнил, что после нападения НВФ на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.