Рынок труда: Что делать, если необоснованно отказали в приеме на работу

В Украине вопросы трудоустройства, выбора кандидатов на должность, а также соблюдение интересов тех, кто ищет место работы и тех, кто его предлагает регулирует законодательство в сфере занятости. Однако, часто возникает ряд вопросов, в частности, из-за такого понятия, как «необоснованный» отказ в приеме на работу. О том, что предпринять в таком случае, пояснили в Государственной службе занятости Украины, сообщается на сайте ведомства.

«Установление ограничений или преимуществ при заключении трудового договора на основании определенных персональных признаков соискателей работы может пониматься как дискриминация, кроме случаев, когда разное отношение предусмотрено в законодательстве», – говорится в сообщении.

Так, существует ряд обстоятельств, которые делают законным отказ в трудоустройстве. В частности, требования могут касаться:

наличия гражданства Украины (например, для должностей госслужбы);

возраста (в частности, для работ с тяжелыми и вредными условиями или работ, которые могут навредить моральному развитию несовершеннолетних);

пола (например, для работ с тяжелыми и вредными условиями труда);

уровня образования (например, медицинским работником может работать человек с соответствующим образованием);

стажа (например, допустимо требование минимального стажа работы по специальности для занятия должности);

состояния здоровья (в частности, к работе на судне допускаются лица, признанные пригодными для этого по состоянию здоровья);

судимости или запрета занимать определенные должности (например, лица, имеющие судимость за корыстное преступление, не могут занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью).

Требования относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья работника могут устанавливаться законодательством Украины. Это значит, что работодатель не может выдвигать высшие требования относительно наличия образования, чем это предусмотрено соответствующими квалификационными справочниками.

Также, работодатель имеет право отказать претенденту, которому по медицинскому заключению такая работа противопоказана по состоянию здоровья. Кроме того, работодатель может вводить ограничение относительно совместной работы на одном предприятии людей, которые являются близкими родственниками в случаях, указанных в Кодексе законов о труде.

Как отметили в Государственной службе занятости, работодатель должен выяснить, не относится ли претендент на рабочее место к категориям, которым запрещено отказывать в приеме на работу.

Кроме того, работодатель обязан в письменном виде обосновать отказ в трудоустройстве безработных, которые направлены к нему центром занятости. Стоит помнить, что не может считаться обоснованным отказ, если претендент на рабочее место даже не прошел собеседование. Необходимо проанализировать информацию о навыках и способностях соискателя работы и сопоставить их с требованиями, предусмотренными в должностной инструкции.

«Необоснованным» считается отказ, не содержащий конкретных причин или ссылающийся на мотивы, которые не связаны с деловыми или профессиональными качествами претендента на рабочее место. Необходима ссылка на нормы законодательства, а отсутствие «деловых качеств» должно быть доказано (следует указать, каких именно качеств не хватает претенденту).

Не будет считаться необоснованным отказ в приеме, если на предприятии отсутствует соответствующая вакансия. При наличии письменного требования оформить отказ в приеме на работу работодатель должен изложить основания в письменной форме. Считается, что такой отказ должен быть предоставлен сразу после приема на должность другого претендента.

Также, недопустимо отказывать в трудоустройстве по дискриминационным мотивам.

«В случае неисполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству (ч. 1 ст. 14 Закона "О занятости населения"), с него взыскивается штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве таких лиц в пределах соответствующей квоты в двукратном размере минимальной зарплаты, установленной на момент выявления нарушения (ст. 53 Закона). По состоянию на сегодня размер такой санкции составляет 9 446 грн», – пояснили в службе занятости.

Если же претендент на рабочее место не относится к определенным категориям граждан, то в случае установления инспектором Гоструда необоснованности отказа в трудоустройстве действия работодателя могут трактоваться как нарушение других требований законодательства о труде. Такое нарушение наказывается финансовой санкцией в размере одной минимальной зарплаты.

Однако, действующее законодательство разрешает обжаловать такой отказ в суде. Так, в судах рассматриваются также споры об отказе в приеме на работу: