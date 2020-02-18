От нового родзала до современных палат: В Дружковке ремонтируют центральную больницу (Видео)

В центральной городской больнице Дружковки (Донецкая обл.) вскоре появится новый родильный зал, современные палаты и кабинет раннего выявления болезней репродуктивных органов. В учреждении сделают ремонт в рамках проекта «Здоровье громады».

Так, уже почти завершили ремонт в кабинете для тренингов. На очереди родильный зал и палата для рожениц с патологиями. Планируют установить современное оборудование и мебель. Заведующая женской консультацией Елена Антоненко считает, что с новым оборудованием медики смогут диагностировать и лечить онкозаболевания на ранних стадиях. «Это большой процент заболеваемости, патология действительно очень значимая, и большой охват женщин с такой патологией есть, и, конечно, это нужно для раннего выявления и лечения. Чтобы тем самым предупредить дальнейшее развитие онкологических процессов», – сказала она.

Обновили эти объекты, в частности, благодаря программе «Здоровье громады». Над ее созданием работали местные активисты. Деньги на идею предоставили международные партнеры и местные чиновники. «После того, как мы совместно с городским советом создали профиль нашей громады, они тоже увидели, что для жителей вопрос здравоохранения является важнейшим. Поэтому в процессе переговоров, мне кажется, контакт был встречный», – рассказала активистка Светлана Агаджанян.

На ремонт и новые медицинские приборы из городского бюджета выделили полмиллиона грн. Еще столько дали международные доноры. Однако чиновники рассчитывают и на поддержку государства. Ведь капитального ремонта требует все заведение, а не только отдельные палаты. «У нас разработан проект по этой именно центральной городской больнице на 111 миллионов. Подавался в ГФРР (Государственный фонд регионального развития, – ред.), и нам обещали, что он будет реализован. Но, к сожалению, мы не вошли к реализации этого проекта на 2020 год», – сообщила начальник отдела здравоохранения Дружковского горсовета Елена Деснова.

Однако, обновление больницы от этого не остановилось. Ремонтируют ее своими силами. В частности, в роддоме должны заменить все окна на энергосберегающие.

Источник: ТК «Донбасс»