Есть силы, которые заинтересованы в срыве Нормандского формата, – секретарь СНБО

Силы, которые заинтересованы в срыве Нормандского формата, постоянно делают провокации, одна из которых произошла сегодня утром возле Золотого. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил Алексей Данилов.

Он уточнил, что не у всех есть желание и понимание, что Украине нужен Нормандский формат, чтобы прекратить войну. «Не все имеют желание и понимание, что нам нужен Нормандский формат, для того чтобы мы прекратили войну, которая есть у нас на территории Донецкой и Луганской областей. Я не могу сказать, что все в этом заинтересованы. И те силы, которые не заинтересованы, они постоянно делают определенного рода провокации, которая состоялась сегодня», – заявил он.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.