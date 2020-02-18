Уникальное явление: Как сотни лебедей и уток зимуют на «Клебан-Быке» (Видео)

В региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) почти 200 лебедей и более 500 диких уток не отправились в теплые края, а остались зимовать здесь. Экологи говорят, что это уникальное явление и связывают с изменением климата. А ученые полагают, что такая зимовка может отразиться на флоре и фауне заповедного озера.

Лебеди и утки впервые остались на озере на территории «Клебан-Быка». По словам биолога-исследователя Галины Семенихиной, обычно птицы улетают в Африку, но из-за аномально теплой погоды в этом году, решили зазимовать здесь. «Им есть, что есть, кормовая база у них достаточная здесь. Еще мы думаем, что еще одна причина в том, что в стае очень много молодых лебедей. И, возможно, они просто испугались, что не долетят», – рассказала биолог.

Птицы вынуждены постоянно плавать, чтобы вода не покрылась льдом и не подобрались хищники. Экологи отмечают, что обычно лебеди и утки не дружат. У них – постоянное соперничество, потому что корма на всех хватает редко. «Эта ситуация показала, что все же они могут найти язык, договориться. Потому что надо жить дружно, я так думаю. И на примере этих птиц мы можем понять, что и нам – людям – надо так. Также дружить», – говорит ведущий специалист по экологическому образованию РЛП «Клебан-Бык» Оксана Шелудченко.

За краснокнижными птицами ученые наблюдают с помощью дрона. А чтобы на уток и лебедей не охотились, следит охрана. «Я думаю, что на нашей территории им как раз безопасно. Потому что наша служба госохраны круглосуточно следит за территорией, они патрулируют каждый раз. И следят за тем, чтобы не было случаев браконьерства», – сказала начальник отдела рекреации и экологического образования РЛП «Клебан-Бык» Татьяна Керносенко.

Орнитологи советуют не кормить лебедей. Потому что эти животные – дикие, и поэтому должны сами искать для себя пищу.

Экологи же уверяют, что даже если ударят морозы, заповедные птицы смогут мигрировать. Конечно, не в Африку, а куда-то поближе. Кроме того, птенцы всегда возвращаются туда, где родились. А значит, если эти две сотни пернатых останутся на водохранилище до весны, то местная популяция лебедей значительно возрастет.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».

Источник: ТК «Донбасс»