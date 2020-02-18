На Луганщине военные медики оказали помощь местным жителям

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) неподалеку линии соприкосновения продолжают работу мобильные медицинские группы. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-центр ООС.

Уточняется, что мобильные медицинские группы комплектуются военными медиками: терапевтами, невропатологами, педиатрами, стоматологами, хирургами и младшим медицинским персоналом. В их распоряжении современное диагностическое оборудование и новая бронированная эвакуационная техника. Задача групп – качественно обследовать и оказать медицинскую помощь жителям прифронтовых районов. В случае необходимости оперативно эвакуировать больных в ближайшие медицинские учреждения.

Обычно принцип работы мобильных медицинских групп построен следующим образом. Накануне офицеры гражданско-военного сотрудничества изучают ситуацию на местах, общаются с местным населением, определяют потребности и организуют выезд и работу врачей к определенным населенных пунктов.

Так, на этот раз военные медики провели медицинский осмотр и консультации местных жителей в населенном пункте Новотошковское, что на Луганщине.

По результатам проведения медицинского осмотра, предоставлены консультации 14 местным жителям. Прежде всего, врачи акцентировали внимание на лечении хронических болезней пожилым людям, в основном, это гипертоническая болезнь, ишемическая болезни и тому подобное.