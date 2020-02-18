Стало известно, каким был в Украине фактический прожиточный минимум в январе

В Украине фактический размер прожиточного минимума в январе этого года в расчете на месяц на одного человека составлял 3 780 грн. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«Министерство социальной политики Украины в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О прожиточном минимуме" сообщает, что фактический размер прожиточного минимума в ценах января 2020 года в расчете на месяц на одного человека составлял 3 780 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4 335 грн ), для детей до 6 лет – 3 535 грн, для детей от 6 до 18 лет – 4 340 грн, для трудоспособных лиц – 3 916 грн (с учетом суммы обязательных платежей – 4 864 грн), для лиц, утративших трудоспособность, – 3 208 грн», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с целью обеспечения экономической основы для существенного повышения прожиточного минимума Минсоцполитики работает над оптимизацией его применения. В частности, разрабатывается законодательная база. «Это должно создать возможности для эффективного бюджетного планирования, а также, обеспечит предпосылки для существенного повышения прожиточного минимума», – добавили в пресс-службе.