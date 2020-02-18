Донетчина: Как в условиях бездорожья оказывают скорую медпомощь жителям сел (Видео)

Жительницу села Новая Полтавка (Константиновский р-н, Донецкая обл.) Валентину Троян сложные переломы обеих ног заставили пережить боль и беспомощность. А все потому, что добраться до больницы по бездорожью – сложнейшая проблема.

Главный врач центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Константиновского района Наталья Лихтенштейн ежедневно проводит прием пациентов. Почти всех их она знает лично.

Специфика центра – в большом радиусе обслуживания. Всего это 26 сел, расположенных друг от друга на значительном расстоянии. «Более 30% – это пожилые люди. Очень много пациентов, которые не транспортабельны, которым надо госпитализация в отделение, какие-то обследования провести», – рассказала главврач.

Многие пациенты из-за болезней не могут самостоятельно добраться до центра помощи. Так случилось и с Валентиной Троян. «У меня было две поврежденных ноги: и правая, и левая. Просто с правой сняли гипс, он был до колена. Ситуация была такова, что транспортировка просто была невозможна, никуда не помещалась, тут гипс очень высокий», – сказала женщина.

Отсюда до ближайшей амбулатории – 15 км по бездорожью. На вызов к Валентине приехала новая «скорая», оснащенная современными носилками и медтехникой. «У нас был экстренный выезд. Мы ездили, отвозили ее в больницу, потому что скорая туда не могла доехать. А эта проехала сразу», – сообщил начальник центра безопасности граждан Ильиновской громады Артем Синкевич.

«Несмотря на плохую дорогу, автомобиль шел очень мягко и не ощущалось ни скачков, ни перепадов. С двумя поврежденными ногами – это было принципиально важно», – поделилась Валентина Троян.

Медики центра помощи Константиновского района получили мощный внедорожник от Фонда Рината Ахметова в рамках проекта «200 скорых для Украины». Современные машины переданы во все регионы страны – от больших городов до самых отдаленных сел.

Впоследствии Наталья Лихтенштейн снова посетила «сложную пациентку». «То, что автомобиль, который нам подарили, оснащен и дефибриллятором, и носилками, и имеет такую проходимость, это, конечно, позволяет нам приблизить медицинскую помощь к населению, к самым дальним населенным пунктам Ильиновской громады», – отметила главврач.

Все оборудованные по последним стандартам автомобили скорой медицинской помощи позволят врачам осуществлять более миллиона выездов к пациентам в год и спасти более миллиона жизней.

Источник: ТК «Донбасс»