РФ задержала в Азовском море украинских рыбаков: Обвиняют в браконьерстве (Видео)

Украинских рыбаков, которых 15 февраля в Азовском море задержали российские пограничники, обвиняют в незаконном вылове рыбы. Капитан судна, якобы, подтвердил правоохранителям РФ, что рыбачил без разрешения. Вернут ли россияне рыбаков домой после 10 дней ареста, можно только гадать.

Так, рыбаки из села Райновка (Запорожская обл.) вышли в море в прошлую пятницу, 14 февраля. Успели наловить много камбалы. Судно находилось в 30 км от берега, когда его задержали российские пограничники. О том, что 4 человека попали за решетку в РФ, их родственники узнали только на следующие сутки, когда тюремщики позволили капитану судна Максиму Терехову позвонить матери. «Только на следующий день в девять часов утра дали ему позвонить», – говорит мать рыбака.

Вместе с Максимом рыбачили трое жителей Райновка – Алексей Иванов, Сергей Гога и Василий Тюркеджи. Их семьи общаться с журналистами отказались. Потому что, как признаются соседи, люди озадачены.

«Сейчас в селе что ты заработаешь? Ничего не заработаешь, для молодежи особенно работу не найдешь, вот и стараются что-то где-то заработать», – делится житель Райновки Иван.

Как передают соседи слова родственников рыбаков, держат пленников в аннексированном Крыму в Керчи. В свидании и даже в передачах тюремщики им отказывают. «Я знаю, что отец Максима повез в Керчь документы. Но свидания не было, то есть, взяли только документы, и отец вернулся», – рассказал председатель Орловского сельсовета Запорожской области Иван Чернышев.

Рыбаков арестовали на 10 суток, их обвиняют в браконьерстве. А в качестве доказательства продемонстрировали видео допроса капитана судна, где он якобы подтверждает, что рыбачил без разрешения. Но как пояснили в Государственной пограничной службе, привлечь их к ответственности может только украинский суд.

«Утверждать, что они осуществляли незаконный рыбный промысел, оснований нет. Они должны быть возвращены на территорию Украины. Своими действиями владелец плавсредства нарушил постановление Кабинета министров, которое четко определяет, каким образом и с чьего разрешения осуществляется выход в море плавсредств. Поэтому владелец будет привлечен на территории Украины к административной ответственности. Это штраф незначительный, в связи с лояльностью нашего законодательства, не более 170 грн», – отметил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

Вернут ли россияне рыбаков домой после ареста, можно только гадать. Между тем в Райновке пограничники, представители полиции и сельского совета договорились об усилении контроля за выходом рыбаков в море.

Источник: ТК «Сигма»