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В совместном патрулировании на Донбассе не будут участвовать члены НВФ, – Данилов

18.02.20 21:44

Инициатива, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским 15 февраля во время украинского ланча в Мюнхене, о том, чтобы на Донбассе ввести совместное патрулирование Украины с наблюдателями ОБСЕ и представителями неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей не подразумевает участие в таких патрулях членов незаконных военных формирований (НВФ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил Алексей Данилов.

«Нужно понимать, о чем идет речь. Я хочу, чтобы вы понимали речь идет о представителях громад, которые проживают на той территории. Это не военные, это не вооруженные люди, это представители тех территориальных громад, которые находятся на той территории», сказал Данилов.

«Если кто-то считает, что это будут люди с автоматами, с их стороны, то это не соответствует действительности. Сила будет только со стороны Украины. Под наш контроль совместно с ОБСЕ или с другой определенной структурой», пообещал секретарь СНБО.

Напомним, что эксперты оценили для «Донецких новостей» возможность реализации совместного контроля границы с представителями ОБСЕ и «Л-ДНР» как условие для проведения местных выборов на Донбассе.

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