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В «ДНР» 9 часов совещались по поводу выплаты долгов по зарплате «бюджетникам»

18.02.20 21:59
Денис Пушилин / Скриншот видео YouTube
Денис Пушилин / Скриншот видео YouTube

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области в «бюджетной» сфере образовалась задолженность по зарплате.

Как сообщают сегодня, 18 февраля, местные интернет-ресурсы, «глава ДНР» поручил погасить всю задолженность по зарплате медиков до 12:00 завтрашнего дня, 19 февраля.

«17 февраля глава ДНР провел совещание с руководителями министерств и ведомств. Совещание длилось девять часов. Целью совещания было решение вопроса о выплате задолженности по зарплате, которая образовалась в бюджетной сфере», – говорится в сообщении.

«В результате в этот же день в 21:30 правительство провело экстренное заседание, на котором были согласованы все необходимые документы для устранения сложившейся ситуации», – пишут интернет-ресурсы.

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