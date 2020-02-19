В МинВВОТ рассказали, кто будет проводить перерегистрацию переселенцев

Процесс перерегистрация переселенцев в Украине может занять несколько лет. Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Руслан Калинин в эфире канала «Украина 24».

Он напомнил, что перерегистрация необходима для определения потребности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в обеспечении жильем, переквалификации и трудоустройстве.

«Это очень сложный вопрос, и решить его мы сможем не за несколько недель и не за несколько месяцев, а может быть, через несколько лет. Сейчас у нас в государстве есть электронная база переселенцев, но она находится в Министерстве социальной политики, поэтому перерегистрацию могут сделать только они», – отметил Калинин.

Вопрос перерегистрации возник, когда стали изучать проблему жилья для переселенцев. В существующей базе Минсоцполитики эти сведения не отражены.

«Меня спрашивали: а сколько нужно жилья для переселенцев? И если нам нужно решать этот вопрос, то надо посчитать, сколько вообще таких переселенцев. Пока мы не можем посчитать, потому что в этой базе нет информации, сколько людей нуждается в жилье. Чтобы эту информацию увидеть, надо сделать перерегистрацию», – объяснил замминистра.

Калинин напомнил, что по предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тыс. семей ВПЛ. «Примерно 7000 человек, нуждающихся в жилье, – это люди, которые живут в местах компактного проживания переселенцев. Цифру в 400 тысяч семей подсчитал сектор экономического анализа нашего министерства. Взяли данные Международной организации по миграции (МОМ), посмотрели последний отчет национальной системы мониторинга и увидели, что 20% из всех переселенцев вернулись на оккупированную территорию, 12% купили собственное жилье. Потом посмотрели на коэффициент семьи переселенцев – это 2,4 [человека в семье]. И у нас получилась цифра примерно 400 тысяч семей», – пояснил чиновник.

Он добавил, что новые данные ожидаются 20 февраля, и там будут обновлены сведения относительно количества переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную территорию Донбасса, приобрели собственное жилье и другие.

Напомним, Руслан Калинин анонсировал перерегистрацию переселенцев ранее. По его словам, это поможет не только узнать реальное количество ВПЛ, но и определить, кто из них нуждается в жилье и в каком именно. Тогда будет проще разрабатывать программы государственной поддержки. Глава МинВВОТ также подтвердила информацию о планируемой верификации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24».