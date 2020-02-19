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Калинин рассказал, как будут расселять переселенцев из мест их компактного проживания

19.02.20 12:24
Руслан Калинин / Фото из открытых источников
Руслан Калинин / Фото из открытых источников

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) недавно презентовали дорожную карту по обеспечению постоянным жильем переселенцев, находящихся в местах их компактного проживания. Об этом рассказал заместитель главы МинВВОТ Руслан Калинин в эфире канала «Украина 24».

По его данным, таких мест в Украине – 158, в них проживают около 7 тыс. чел. Работу начнут с анкетирования переселенцев, по результатам которого будет создан профайл на каждую семью.

«Мы будем делать опрос, чтобы понять, кто там живет. Хотим сделать профайл на каждую семью. Там (в анкете, – ред.) более 40 вопросов, в том числе: готовы ли вы взять кредит, готовы ли воспользоваться программой 50/50 (программа "Доступное жилье", – ред.), готовы ли вы переехать. Таким образом мы получим эту информацию», – пояснил Калинин.

Также будет создан профайл по каждому объекту компактного проживания ВПЛ. «Далее разделим эти объекты условно на категории. Первые две категории – это те, кого нужно очень быстро расселять людей. 1-я категория – это места компактного проживания, где вообще невозможно жить (приспособленные под временное жилье, – ред.). 2-я категория – где людей выселяют», – дополнил замминистра.

Калинин отметил, что по вопросу расселения МинВВОТ уже начало работу с местными администрациями – договариваются об определении новых объектов для проживания переселенцев, их ремонте, в том числе, за счет местных бюджетов. Данные объекты будут предназначены для расселения ВПЛ первых двух категорий, остро нуждающихся в жилье.

«Опросы начнем проводить где-то через две недели вместе с Красным Крестом. Думаю, за несколько месяцев у нас будет уже предварительная информация», – сказал Калинин.

Анкетирование ВПЛ будут проводить волонтеры, команда Красного Креста непосредственно в местах компактного проживания переселенцев. Как заверил замминистра, людям не придется стоять в очередях, чтобы сдать документы или заполнить анкету.

«Этот вопрос крайне важен, и его 5 лет никто не решал», – резюмировал Калинин.

Напомним, ранее Калинин сообщил, что в Украине хотят провести перерегистрацию переселенцев, чтобы видеть реальную статистику. По его словам, это поможет не только узнать реальное количество ВПЛ, но и определить, кто из них нуждается в жилье и в каком именно.

Как сообщалось, в Донецкой области созданы 42 места компактного проживания переселенцев, где на начало декабря 2019 года проживало более 2,4 тыс. чел.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»

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