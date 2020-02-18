Трагедия возле Дебальцево: Офис Генпрокурора продолжает сбор доказательств

В Украине Офис Генерального прокурора продолжает сбор доказательств и установления всех причастных к трагедии возле Дебальцево (Донецкая обл.) в январе-феврале 2015 года. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Как уточняется, продолжается досудебное расследование трагедии у Дебальцево. «Сейчас в уголовном производстве продолжается сбор доказательств и устанавливаются все причастные лица. В частности, анализируются телефонные переговоры высокопоставленных должностных лиц Вооруженных сил Российской Федерации, участников незаконных вооруженных формирований РФ, а также, трафики соединений операторов мобильной связи. Согласно их результатам будут назначены экспертизы по идентификации причастных лиц по голосу, а также комплекс других следственных и процессуальных действий», – говорится в сообщении.

По версии следствия, фактором непосредственной причинно-следственной связи с понесенными потерями украинских военных, вооружения и военной техники во время боевых действий в Дебальцево, является военная агрессия Вооруженных сил РФ.

«Она заключалась в обстрелах отдельных районов Донецкой области с территории страны-агрессора и дальнейшем прямом вторжении на территорию Украины, а также совершении военными РФ военных преступлений», – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января по 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 человек были ранены, 150 – взяты в плен и 11 – пропали без вести.

По результатам предварительного расследования сейчас уже сообщено о подозрении чиновникам ВС РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) КК Украины.

«Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период: командующий 20-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ВС РФ генерал-майор С. Кузовлев; командир 200-й отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота ВМФ РФ генерал-майор В . Цеков; командующий 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант А. Гурулев; командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ генерал-майор А. Завизьон», – уточнили в Офисе Генпрокурора.

Все указанные военнослужащие ВС РФ объявлены в розыск, судом предоставлены разрешения на их задержание. Максимальная санкция по этим статьям – пожизненное лишение свободы.