В Совете безопасности ООН началось заседание по Украине

Совет безопасности ООН в Нью-Йорке сегодня, 18 февраля, проводит открытое заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей. На заседании будет обсуждаться вопрос выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет « Страна.UA ».

Пять лет назад была принята Резолюция СБ ООН 2202, которая утвердила «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Резолюция сделала комплекс мер частью международного права – обязательным к исполнению документом.

Заседание началось в 22:00 по киевскому времени. Украинскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Кислица.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.

Ранее сообщалось, что Россия запросила проведение брифинга по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на заседании Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей. В МИД Украины также отреагировали на заявления из России относительно инициативы проведения заседания Совбеза ООН по Донбассу.