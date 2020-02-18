В Совете безопасности ООН началось заседание по Украине

Совет безопасности ООН в Нью-Йорке сегодня, 18 февраля, проводит открытое заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей. На заседании будет обсуждаться вопрос выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, пишет «Страна.UA».
Пять лет назад была принята Резолюция СБ ООН 2202, которая утвердила «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений». Резолюция сделала комплекс мер частью международного права – обязательным к исполнению документом.
Заседание началось в 22:00 по киевскому времени. Украинскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Кислица.
Напомним, что сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.
На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.
Ранее сообщалось, что Россия запросила проведение брифинга по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на заседании Совета безопасности ООН в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей. В МИД Украины также отреагировали на заявления из России относительно инициативы проведения заседания Совбеза ООН по Донбассу.