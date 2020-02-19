Разработана концепция единой госпрограммы по жилью для переселенцев и участников АТО/ООС, – Калинин

Концепция единой государственной программы обеспечения жильем переселенцев и ветеранов АТО/ ООС уже разработана и через несколько недель будет представлена на утверждение правительству. Об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин в эфире канала «Украина 24».

После принятия концепции будет разработана и принята полноценная госпрограмма.

Калинин отметил, что общая потребность в финансировании для обеспечения переселенцев жильем оценена примерно в 6-7 млрд грн. Финансирование программы предусматривает несколько источников: государственный бюджет, местные бюджеты, средства доноров и самих участников программы. Желающие вложить деньги и помочь украинским переселенцам уже есть.

«Я встречался с послом Турции, и действительно они подтвердили заинтересованность в строительстве жилья для переселенцев. Мы говорили о пилотном проекте на 500 квартир в Херсонской области, а дальше может быть и больше. По срокам – современные технологии позволяют построить такой проект за год», – рассказал Калинин.

Также он напомнил о новой программе «Жилье для переселенцев», которая в 2020 году будет финансироваться Немецким банком развития KfW.

KfW еще 3 года назад предложил Украине программу финансирования для обеспечения жильем переселенцев, которая включала 3 фазы. Первую фазу будет курировать МинВВОТ, сумма финансирования – 25,5 млн евро. «Это средства именно на кредиты для переселенцев. Программа будет рассчитана ориентировочно под 3-5-7%, сейчас мы находимся на завершающем этапе. Пришел окончательный вариант межправительственного соглашения с немецкой стороны. Мы направили письмо, чтобы согласовать этот документ со всеми профильными министерствами, после подписания соглашения и соответствующего голосования в парламенте мы получим эти деньги», – уточнил Калинин.

Вторая и третья фазы программы KfW предусматривают общий транш в сумме 44,5 млн евро, эту часть будет реализовывать Международная организация по миграции (МОМ). Она будет финансировать строительство жилья для переселенцев и покупать его на вторичном рынке.

Калинин напомнил, что МОМ для реализации проекта уже отобрала два города – это Северодонецк (Луганская обл.) и Краматорск (Донецкая обл.). МинВВОТ, со своей стороны, обещает всестороннее содействие Международной организации по миграции.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поставил задачу разработать единую государственную целевую программу по обеспечению жильем участников АТО/ООС и переселенцев. Первоначально срок исполнения был указал – до 31 декабря 2019 года. Глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный сообщил, что концепция данной программы должна быть разработана до конца января 2020 года, а саму программу Кабмин должен принять в первом полугодии 2020 года.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта «Жилье для внутренне перемещенных лиц», который будет реализовываться при финансовой поддержке Немецкого банка развития (KfW), МОМ построит дома в Северодонецке и Краматорске, распределение квартир будет осуществляться по бальной системе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24».