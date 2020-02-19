Для обеспечения жильем переселенцев Украине нужно членство в Банке развития Совета Европы, – Комнатный

Для обеспечения жильем переселенцев и участников АТО/ООС необходимо привлекать средства международных доноров, прежде всего, «Банка развития Совета Европы». Однако Украина до сих пор не является членом данной финансовой организации. Об этом сообщил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло») Сергей Комнатный в эфире телеканала «Украина 24».

«Держмолодьжитло» реализует 3 общегосударственные программы по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС. В данное время в них на очереди находится более 32 тыс. чел. В прошлом году наиболее эффективными госпрограммами «Держмолодьжитла» являлись «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».

Комнатный отметил, что за 2,5 года действия программы «Доступное жилье» 1055 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с ее помощью смогли решить свой жилищный вопрос. В то же время финансирование, выделяемое на жилищные программы из госбюджета, является недостаточным. Так, на 2020 год на реализацию программы «Доступное жилье» в государственном бюджете предусмотрено 100 млн грн.

Глава «Держмолодьжитла» также сообщил, что пилотная программа «Ипотека под 3%», запущенная в 2019 году, пользуется спросом, однако средств в бюджете нынешнего года на ее реализацию пока не предусмотрено. Однако есть поручение президента Украины Владимира Зеленского правительству найти финансирование и обеспечить ее действие на постоянной основе.

«Мы понимаем, что только бюджетными средствами не сможем сдвинуть ситуацию с места, поэтому нужно работать по привлечению внебюджетных, донорских средств. Важно, чтобы правительство приняло все необходимые документы, так как для международного донора главное – безопасность, прозрачность реализации этих программ», – отметил Сергей Комнатный.

Среди существующих возможностей Комнатный выделил сотрудничество правительства Украины с «Банком развития Совета Европы», к чему призывает Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы №2198. Но для этого необходимо предпринять ряд шагов и оформить членство в банке. «Это финансовая организация, которая создана Советом Европы для решения именно таких проблемных вопросов в странах, которые преодолевают последствия боевых действий. Большинство стран Европы сотрудничают с этим банком, являются членами банка. К сожалению, сегодня Украина не является его членом, а для сотрудничества необходимо членство», – уточнил Комнатный.

Помимо государственных программ также «Держмолодьжитло» реализует 118 региональных программ по обеспечению жильем, которые финансируются за счет местных бюджетов. Но лишь 23 из них предусматривают участие в приобретении жилья переселенцев. Комнатный прогнозирует, что этот год станет переломным по включению переселенцев в местные жилищные программы, поскольку они получили право голосовать на местных выборах, поэтому местная власть заинтересована заручиться их поддержкой.

Напомним, Сергей Комнатный сообщил, сколько переселенцев и участников АТО/ООС смогли приобрести квартиры по программам «Держмолодьжитла» в течение 2017-2019 гг. Он отметил, в каких регионах ВПЛ приобретали жилье. Также пояснил, почему многие программы невозможно реализовать на Донбассе.

Также заместитель главы МинВВОТ Руслан Калинин отметил, что в Украине уже разработана концепция единой государственной программы обеспечения жильем переселенцев и ветеранов АТО/ ООС. Для ее реализации нужно 6-7 млрд грн. Уже есть договоренности о финансировании со стороны Германии и Турции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»