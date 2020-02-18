В НАТО отреагировали на атаку НВФ на Донбассе

В НАТО обеспокоены сегодняшней атакой пророссийских незаконных вооруженных формирований (НВФ) вблизи Золотого на востоке Украины. Об этом сказала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску, заявление которой есть в распоряжении « УНН ».

«Мы обеспокоены эскалацией насилия со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины сегодня утром. Это подрывает Минские соглашения и усилия по мирному урегулированию конфликта. НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои силы, прекратить поддержку сепаратистов и предпринять подлинные усилия по выполнению минских соглашений», – заявила спикер.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.