В школах могут запретить пользоваться телефоном: Что думают жители Мариуполя (Видео)

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который запрещает использование в школах гаджетов, чтобы дети не тратили время и не отвлекались от учебного процесса. Окончательного решения пока нет. В школах Мариуполя ученики и педагоги высказали свое мнение относительно возможного нововведения.

Так, в одной из школ города на уроках телефонами не пользуются. Если нет учебника, то можно взять планшет. Как уверен ученик 7 класса школы № 24 Дмитрий, гаджеты на занятиях не нужны. «Телефоны отвлекают от мышления и мешают. Я думаю, надо все учить. Нужно будет сдавать экзамены и телефон не поможет», – говорит школьник.

Поддерживает его мнение и одноклассница Анна. Она считает, что все нужно запоминать самостоятельно и шпаргалками не пользоваться. «Списывать прямо с телефона – это не поможет. Все равно все узнают, что ты списывал и потом могут вызвать к доске. Портится зрение из-за телефонов, если очень часто использовать. А с учебниками мне удобно», – делится Анна.

По словам директора школы №24 Инны Мининой, решение о запрете телефонов приняли вместе с родителями. В том числе, чтобы дети были в равных условиях. Поскольку гаджеты могут купить себе не все.

«Отвлекает от учебного процесса. Один ребенок быстро найдет ответ на предложенный вопрос учителя, а у другого ребенка телефона вообще нет. Поэтому мы ставим в разные условия детей, а это невозможно. Нельзя так делать», – пояснила директор школы.

В другом учебном заведении Мариуполя – опорной школе № 47, ученики, напротив, активно используют телефон на занятиях. Так, восьмиклассники с его помощью проходят тестирование. У кого нет телефона – тренируются на компьютере. А на соцсети никто не отвлекается, поскольку для ответа дается лишь 30 секунд. Если ученик выйдет из приложения, то учитель это сразу увидит. К тому же, как говорят педагоги, такое обучение интересно и удобно.

«Результаты я могу вывести на экран, я получаю exel-файл, в котором есть полностью анализ по каждому вопросу – сколько детей ответили правильно. Я могу для себя проанализировать, увидеть, где нужно остановиться и проработать эту тему еще», – уточняет учитель иностранного языка Елена Королева.

Самим же школьникам такие уроки нравятся. «Так легче, так быстрее намного. Во-первых, долго не пишешь, искать долго не надо – все есть в телефоне», – считает восьмиклассник Вадим.

Как отметила директор опорной школы № 47 Нина Воробей, за тем, чтобы ребенок не отвлекался на игры в телефоне, должен следить учитель – он главный в учебном процессе.

«Если мы заинтересовали каждого ученика, и он является участником процесса, а не отсиживает 45 минут. Я считаю, что это зависит от нас, учителей. Сделать так, чтобы у каждого ребенка на уроке была задача. И тогда у них нет времени отвлекаться», – убеждена Нина Воробей.

Но главное, уверены педагоги, чтобы дети стремились узнать что-то новое. Тогда не так важно, с помощью какой книги школьник учит правила – бумажной или электронной.

Источник: ТК «Сигма»