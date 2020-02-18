В НБУ рассказали о влиянии коронавируса на экономику Украины

В Нацбанке рассказали, что влияние коронавируса Covid-19 на экономику Украины пока ограничено. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве сегодня, 18 февраля, сообщает « Страна.UA ».

Сложившаяся в настоящее время ситуация с распространением коронавируса оказывает ограниченное влияние на украинскую экономику, но может усилиться в случае значительного замедления экономики Китая.

«Снижение цен на металлы компенсируется снижением цен на нефтегазовые ресурсы», – пояснил Сологуб и добавил, что на Украину влияние более низких темпов роста в Китае будет меньшим, чем на других более важных китайских торговых партнеров.

Однако, в случае значительного спада в Китае, это может вызвать волны в мировой торговле и экономике, которые затронут и Украину.