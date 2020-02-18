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Охранять вернувшихся из Уханя украинцев будут подразделения Национальной гвардии

18.02.20 23:53
/ Фото: ukrinform.ru

В аэропорту «Борисполь» уже подготовлен к вылету самолет, который заберет из Китая украинских граждан. Об этом рассказали сегодня, 18 февраля, на брифинге Минздрава в аэропорту Борисполь, передает «Еспресо.TV».

«Экипаж самолета готов, проинструктирован, все что необходимо на борту. Завтра самолет заберет на свой борт украинских граждан. Вместе с вами мы их встретим. Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие», – заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По ее словам, эти места будут безопасными и для граждан, проживающих вокруг.

Как сообщили на брифинге, вылет самолета в Китай будет в 02.50 19 февраля. Утром 20 февраля самолет вернется в Украину.

Места, где будут находиться эвакуированы, будут охранять подразделения Национальной гвардии.

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