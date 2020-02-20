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Дорога в ухабах, магазинчики и редкие прохожие: В Горловке показали, как живет поселок Гольмовский (Фото)

20.02.20 08:31
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Валерий побывал в поселке Гольмовский. Как он выглядит сегодня, Валерий показал в соцсети.

Поселок, входящий в состав Горловки, находится примерно в 10 км от железнодорожной станции «Никитовка». Дорога до Гольмовского состоит из ям и ухабов.

В водоеме вблизи Гольмовского местные жители ловят рыбу.

Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Сам поселок включает частный сектор, а также 2-3-этажные дома и 5-этажки. Валерий показал работающие магазинчики, преимущественно продуктовые. В поселке есть гаражный кооператив, есть школа. «Работает или нет – не знаю», – сообщил горловчанин.

Местный рыночек состоит из нескольких торговых точек.

До начала военного конфликта в поселке проживали около 7-8 тыс. человек. Сейчас же на улицах – редкие прохожие.

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