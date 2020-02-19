На неподконтрольной Луганщине наблюдатели ОБСЕ снова нашли взрывоопасные предметы у дороги

В неподконтрольной украинским властям Раевке (Славяносербский р-н, Луганская обл.) на обочине дороги находятся взрывоопасные предметы – остатки разорвавшейся ракеты РСЗО. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 18 февраля.

«17 февраля на обочине дороги местного значения, проходящей в поле на северной окраине Раевки (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели вновь видели остатки разорвавшийся ракеты РСЗО», – говорится в отчете.