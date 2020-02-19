Обострение на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала более 2,3 тыс. взрывов

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали всплеск нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Луганской области. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 18 февраля.

Сообщается, что утром 18 февраля, в период с примерно 5:30 по 11:30, во время патрулирования в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), наблюдения на передовых патрульных базах в н. п. Кадиевка (бывш. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), а также мониторинга при помощи камер видеонаблюдения СММ констатировала существенное увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, более 2 300 взрывов.

«Ориентировочно в 12:00 команда Миссии направила в указанный район беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего радиуса действия. В настоящее время осуществляется анализ материалов фото- и видеофиксации БПЛА. СММ уточняет состояние ситуации с безопасностью в этом районе. Все соответствующие наблюдения будут отражены в ежедневных отчетах Миссии», – сообщили в Миссии.

Напомним, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.