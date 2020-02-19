В «ДНР» сообщили, когда нужно менять «республиканский паспорт»

В «ДНР» продолжают выдавать людям «республиканские паспорта» и паспорта РФ. «Паспорта ДНР», выданные после 22 марта 2019 года, подлежат замене при достижении человеком 20-летнего и 45-летнего возраста. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

«Замена паспорта производится при наличии одного из следующих оснований: при достижении возраста 20 лет и 45 лет, изменении гражданином фамилии, имени, отчества, а также сведений о дате и месте рождения, непригодности паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружении неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей», – уверяют в «миграционной службе МВД ДНР».

Напомним, в «ДНР» введение электронной очереди на подачу документов для оформления российского паспорта и «республиканского паспорта» не ускорило процесс по их выдаче.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» у отделений «Почты Донбасса» собираются очереди желающих получить талон на подачу документов. В частности, в соцсети показали «очередь за очередью» в Горловке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube