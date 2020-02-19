«Ипотека под 3%»: Будет открыта новая регистрация участников, прежняя очередь – сохранится

В 2020 году правительство планирует продолжить финансирование программы по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС «Ипотека под 3%». Будет открыта регистрация для новых участников, сформированная же в 2019 году очередь – сохранится. Об этом сообщил заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Руслан Калинин в эфире канала «Украина 24».

Он напомнил, что в данное время действуют 3 государственные программы, в рамках которых переселенцы могут решить свою жилищную проблему: «Доступное жилье», «Ипотека под 3%» и программа молодежных кредитов.

В 2019 году правительство дофинансировало программы «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%». «И впервые за 5 лет они были дофинансированны на 500 млн грн. Программа "Доступное жилье" была дофинансирована на 300 млн грн, а до этого в бюджете было заложено 100 млн грн, то есть в 2019 году было всего выделено 400 млн грн. Впервые за 5 лет для переселенцев была введена программа ипотеки под 3% – было предусмотрено 200 млн грн в пилотном варианте. Мы будем стараться, чтобы в этом году дофинансировать больше», – отметил Калинин.

В 2019 году на участие в программе «Ипотека под 3%» за 3 дня регистрации подали заявки больше 11 тысяч человек, на выделенные в декабре 200 млн грн программой смогли воспользоваться 198 семей. Замминистра пояснил, что все оставшиеся заявки останутся в базе, уже сформирована очередь. «В этом году будет открыта новая регистрация, но прежняя очередь останется, заново подавать документы людям не придется», – сказал он.

Калинин также сообщил, что возможностями программы «Доступное жилье» воспользовались примерно 900 семей. Таким образом, по двум госпрограммам удалось охватить почти 1100 семей.

Напомним, что программа «Ипотека под 3%» начала действовать с декабря 2019 года. Заявки принимались лишь 3 дня, и за этот период на участие в программе успели зарегистрироваться 10 181 чел. (из них от ВПЛ – 6 678, АТО/ООС – 3 503). На выделенные в декабре 200 млн грн кредиты получили лишь 198 семей. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (его можно приобретать в том числе на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Программа «Доступное жилье» была запущена в 2017 году, она предполагает для переселенцев и участников АТО/ООС 50% финансирования государством стоимости жилья, но в программе могут участвовать только новострои (первичный рынок недвижимости). По состоянию на январь 2020 года в реестре кандидатов на кредитование по программе «Доступное жилье» находились 15,2 тыс. семей. В 2019 году на реализацию программы было выделено 400 млн грн и ею смогли воспользоваться 989 семей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Украина 24»