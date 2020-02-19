В Telegram создан канал бесплатных юридических консультаций

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи на днях запустил новый сервис в Telegram. Новый канал коммуникаций дополнил уже имеющиеся в соцсетях Facebook и Instagram, сообщает «Антикризисный медиа-центр».

Канал доступен по ссылке. Цель его создания – размещение юридических советов по различным сферам законодательства.

«Юристы из разных уголков Украины будут предоставлять советы с практическими примерами по механизмам защиты прав. Простым и доступным языком (что особенно ценно, когда дело касается законодательства) они разъясняют правовые вопросы», – говорится в сообщении.

Тематика разъяснений выбирается с учетом опыта предыдущих обращений, а также в соответствии с изменениями в законодательстве, чтобы сориентировать граждан относительно нововведений. Так, в частности, на канале уже появилась информация о платежках за газ, по вопросам пенсионного обеспечения и выплат одиноким матерям, о правах пассажиров общественного транспорта.

Система бесплатной правовой помощи также представлена на официальном сайте Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.