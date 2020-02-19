«Каргилл. Льгота на спуске с моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 19 февраля

Сегодня утром, 19 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10290 человек и 1165 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9950 человек и 1500 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 775 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12300 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;

КПВВ «Гнутово» – 15/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Андрей: «6:26. Горловка в Украину. На шлагбауме примерно 25, за примерно 70, + перевозчики машин 50. В общем, все как обычно».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «6:50. Каргилл из Донецка. Льгота на спуске с моста. Основная наверху».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«17962»: «7:29. Еленовка в сторону Украины. За магазином машин 15»;

«La»: «8:03. Из Волновахи в Донецк, на трое – ж**а . Перевозчиков много и прут . Смертные на знаке "50". Протяжек не было»;

«А.В.»: «8:35. Еленовка в Украину. Примерно 100 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.