«Каргилл. Льгота на спуске с моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 19 февраля

Сегодня утром, 19 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 18 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,6 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10290 человек и 1165 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 9950 человек и 1500 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4050 человек и 775 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 12300 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 25/30;
- КПВВ «Марьинка» – 0/60;
- КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
- КПВВ «Гнутово» – 15/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Андрей: «6:26. Горловка в Украину. На шлагбауме примерно 25, за примерно 70, + перевозчики машин 50. В общем, все как обычно».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Андрей: «6:50. Каргилл из Донецка. Льгота на спуске с моста. Основная наверху».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «17962»: «7:29. Еленовка в сторону Украины. За магазином машин 15»;
- «La»: «8:03. Из Волновахи в Донецк, на трое – ж**а . Перевозчиков много и прут . Смертные на знаке "50". Протяжек не было»;
- «А.В.»: «8:35. Еленовка в Украину. Примерно 100 машин».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.