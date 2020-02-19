Эскалацию на Донбассе рассмотрит комитет Верховной Рады по нацбезопасности

Сегодня, 19 февраля, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрит проблему эскалации вооруженного конфликта на Донбассе, которая произошла вчера, 18 февраля. Об этом сообщила член данного комитета, народный депутат Ирина Верещук (фракция «Слуга народа»), передает «Интерфакс – Украина».

«Открытое заседание, куда приглашают и прессу, и коллег из фракций, которые могут прийти и задать вопросы министру обороны, который будет присутствовать, а также представителям Генерального штаба и представителям СНБО», – сказала Верещук в эфире телеканала «Прямой».

По ее словам, в ходе заседания у представителей Министерства обороны Украины, Генштаба, СНБО можно будет узнать, что на самом деле произошло на линии фронта в Луганской области, как это могло произойти, «если это было в районе разведения и пострадали ли наши опорные пункты».

Напомним, 18 февраля на Луганщине незаконные вооруженные формирования «ЛНР» пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Позже НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, члены НВФ «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня» ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.