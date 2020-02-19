Сводка из зоны ООС за 18 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 22 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 18 февраля в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб, 4-ро украинских военных получили ранения и еще 2-е – боевые травмы. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

рядом с Березовым – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из миномета калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибром 152 мм, 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибром 120 мм, из вооружения танка;

в районе населенного пункта Орехово – из ствольной артиллерии калибрами 122 мм и 152 мм, минометов калибрами 82 мм и 120 мм, гранатометов различных систем;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибрами 82 мм и 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Попасной – из ствольной артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 82 мм;

в районе Луганского – из миномета калибром 82 мм;

рядом с Новолуганским – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме этого, вблизи населенного пункта Орехово противник предпринял попытку штурма украинских наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские военные огневыми средствами подавили огонь противника и остановили диверсионно-разведывательную группу. Позиции украинских военных не потеряны. На все обстрелы подразделения Объединенных сил давали адекватный огневой ответ. В дальнейшем противник запросил «режим тишины».

С начала текущих суток НВФ обстреляли украинских военных у Лебединского из минометов калибром 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 99 единиц. Обстрелам подверглись районы "Вольво-центра", поселков Жабичево и шахты "Трудовская" на донецком направлении; районы поселков Гольмовский, Доломитное и Зайцево (Южное) на горловском направлении; районы сел Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), Саханка на мариупольском направлении».

В «ДНР» также заявляют, что «сегодня в 02:15 украинские военные открыли минометный огонь по району села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). В результате обстрела села Саханка, Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Новая Таврия, Заиченко, Коминтерново (Пикузы) обесточены».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 11 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Смелое, Сокольники, Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и артиллерийских орудий калибром 122 мм».