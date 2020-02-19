Провалилась в колодец: На Донетчине бойцы ГСЧС спасали собаку (Фото)

В Волновахе (Донецкая обл.) спасатели достали собаку из колодца глубиной 3,5 метра. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что во вторник, 18 февраля, в 13:53 в ГСЧС поступило сообщение о том, что в в Волновахе на ул. Менделеева в колодец водопроводных сетей глубиной 3,5 метра упала собака.

«Бойцы 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью спасательной веревки вытащили собаку на поверхность. От Главного управления привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники», – сообщили в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области