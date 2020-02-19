Коронавирус: Минздрав дал рекомендации предприятиям и работодателям по реагированию на инфекцию

Центр общественного здоровья МОЗ Украины опубликовал рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирус.

«Эти указания могут помочь предотвратить распространение острых респираторных заболеваний на рабочих местах, в частности коронавирусной инфекции COVID-19», – говорится в сообщении на Facebook-странице центра МОЗ .

В рекомендациях отмечается, что работники, имеющие симптомы острых респираторных заболеваний, должны сообщить об этом своему руководителю и оставаться дома.

В случае выхода на работу сотрудников, у которых обнаружены острые респираторные заболевания, их следует отделить от других работников и немедленно отправить домой. Во время кашля или чихания такие работники должны прикрывать нос и рот тканью или изгибом локтя.

Также на предприятиях, в организациях рекомендуют разместить плакаты, которые поощряют оставаться дома во время болезни.

«Офис нужно обеспечить средствами индивидуального одноразового использования: посудой, салфетками, дезинфицирующими средствами. Работники должны обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами или мыть с мылом не менее 20 секунд», – советуют специалисты.

Кроме того, следует регулярно очищать поверхности на рабочем месте, в том числе столешницы и дверные ручки, соответствующими средствами. Пока не рекомендуется проводить дополнительную дезинфекцию, кроме обычной уборки.

«Работодатели должны придерживаться гибкой политики, что позволяет работникам оставаться дома для ухода за больным членом семьи», – резюмируется в сообщении.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Наибольший риск заразиться новым китайским коронавирусом имеют люди старшего возраста, у детей заболевание является не таким распространенным.