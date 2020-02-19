ДТП в «ДНР»: Травмированы трое маленьких детей

В ДТП, которое произошло 17 февраля в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.), 3-е детей получили травмы.

Как сообщает пресс-центр «МВД ДНР», водитель автомобиля Geely, выезжая из дворовой территории в направлении микрорайона Мирный, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Chevrolet, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП получили травмы 4-е пассажира автомобиля Chevrolet, среди которых 3-е детей возрастом 3, 4 и 6 лет.

Также в «МВД» заявили, что в 2020 году с участием несовершеннолетних совершено 11 ДТП, в которых 1 дошкольник погиб и 14 детей получили травмы.