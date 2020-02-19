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В «ДНР»: В Енакиево у трамвая на ходу отвалилась дверь (Фото)

19.02.20 15:12
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Енакиево у трамвая на ходу отвалилась дверь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, инцидент произошел 18 февраля.

Жители Енакиево в комментариях отмечают, что не удивлены, так как подвижной состав – в плохом состоянии:

  • Анна: «Почему-то я не удивлена»;
  • Тамара: «Небось, пассажиры плечиком мощно навалились, на работу спешили, вот и довели транспорт»;
  • Олег: «Пассажиры не при делах, чинуши местные трамвайное депо в угоду перевозчикам гробят плюс отсутствие какого-либо финансирования на ремонт подвижного состава»;
  • Клава: «Весело! Наверное, приварят – и снова будет ходить»;
  • Елена: «В небогатых арабских странах и в Индии транспорт вообще без окон и дверей, чем мы хуже? Системкондишен»;
  • Алексей: «Скажите спасибо, что он вообще не рассыпался»;
  • Сергей: «В них заходить страшно»;
  • Саша: «Трамваи старше моего деда»;
  • Кирилл: «Как он сам еще не развалился».

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