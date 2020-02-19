В «ДНР»: В Енакиево у трамвая на ходу отвалилась дверь (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Енакиево у трамвая на ходу отвалилась дверь. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, инцидент произошел 18 февраля.

Жители Енакиево в комментариях отмечают, что не удивлены, так как подвижной состав – в плохом состоянии: