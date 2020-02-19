Любому адекватному человеку не хотелось бы так решать проблему Донбасса, – эксперт о хорватском опыте

Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и «Л-ДНР» как условие для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Мюнхене на конференции по безопасности.

Эта идея является компромиссной для всех сторон конфликта, что делает ее возможной. Однако момент с хорватским опытом является настораживающим. Об этом «Донецким новостям» рассказал политолог Никита Трачук.

«Для начала я бы отметил, что пока что это лишь слова Зеленского и, частично, Пристайко. Как оно будет на самом деле – неизвестно, так как слова нового главы государства уже не раз расходились с действиями», – сообщил политолог.

Никита Трачук рассказал, что его удивил и насторожил момент с хорватским опытом. «Насколько я помню, хорватский опыт решения подобной проблемы – это массированная военная операция, после чего хорватские командиры и военнослужащие много лет отбивались от обвинений в геноциде и массовых чистках. Мне кажется, любому адекватному человеку не хотелось бы так решать проблему Донбасса», – сказал он.

Касательно того, будет ли идея реализована, политолог отметил, что это не самый плохой вариант. «Он компромиссен для всех сторон конфликта, что делает его возможным – но не стопроцентным. Данная идея не идет в явное противоречие с интересами РФ и "Л-ДНР", а Украине помогает сохранить лицо», – объяснил Трачук.

«Важно не забывать, что патрулирование должно будет происходить под эгидой ОБСЕ, то есть, под международным наблюдением. Да, это не лучший вариант для обеих сторон, но на то он и компромисс: при компромиссе недовольны все», – добавил он.

Также эксперт очертил риски, которые ему видятся, прежде всего, в возможности боестолкновений между теми, кто еще недавно сидел в окопах друг напротив друга и стрелял. «Эти настроения, а также внедрение в общественный дискурс тезисов о "зраде", обязательно будут разгоняться с обеих сторон. Чтобы не допустить социальных конфликтов, необходимо проводить с обществом разъяснительную работу. Проконтролировать же людей с оружием, к сожалению, почти нереально, так что инциденты неизбежны», – сообщил политолог.

«Как бы больно и неприятно не было, какой бы дикой не казалась идея, что вчерашний враг сегодня уже, разумеется, не друг, но и не фигура в прицеле автомата – важно понимать, что все войны однажды заканчиваются. И их окончание почти всегда болезненное. Но это не значит, что воевать нужно вечно», – резюмировал он.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Совместный с "Л-ДНР" контроль границы: Эксперты оценили предложение Зеленского».