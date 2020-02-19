В штабе ООС рассказали о состоянии раненых во время атаки НВФ украинских военных

Украинские военные, получившие ранения в ходе атаки незаконных вооруженных формирований 18 февраля, находятся в военном мобильном госпитале. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщил начальник медицинской службы Объединенных сил Александр Авраменко, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

По словам Авраменко, всем раненым на месте событий была оказана соответствующая первая медицинская помощь. Средствами мобильной эвакуации пострадавшие были своевременно доставлены в военный мобильный госпиталь.

«На данный момент, после дообследования, они получили там необходимую хирургическую помощь. И готовятся к эвакуации в один из медицинских клинических центров по назначению. Угрозы жизни для наших раненых нет», – сказал он.

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам пресс-центра штаба ООС