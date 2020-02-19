RU
Все новости

На Донетчине приобрели кардиооборудование для детей с помощью акции «Сердце к сердцу»

19.02.20 10:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине прошла 14 акция «Сердце к сердцу» под лозунгом «Детское сердце, живи», главной целью которой был сбор средств на приобретение кардиологического медицинского оборудования для детских больниц областей. На Донетчине в рамках Акции волонтеры собрали чуть более 171 тыс. грн. На эти деньги приобретено медицинское оборудование для Краматорского детского территориального медицинского объединения, сообщает пресс-служба Управления семьи, молодежи и массовых мероприятий национально-патриотического воспитания Донецкой облгосадминистрации.

На собранные деньги куплены диагностический комплекс «Cardio», инфузионный насос и электрокардиограф «Биомед» и два электрокардиографа ВЕ300 (с дополнительным комплектом).

Оборудование уже находится в Краматорском детском территориальном медицинском объединении.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк