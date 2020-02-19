В неподконтрольной Макеевке жители сообщают о новом подземном толчке

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в ночь на 19 февраля произошел очередной мощный подземный толчок. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Макеевчане ощутили толчок в поселке «Объединенный» в Советском районе города в 1:12 по московскому времени (0:12 по Киеву).

Жители поселка сообщили адреса домов, которые «тряхнуло»:

«Толчок в 1:12 – 57 квартал, дом 11»;

«1:11 – 59 квартал, дом 7 – толчок! Уже позвонила на линию»;

«Опять трухануло 1:12 – 64 квартал»;

«Улица Калинина 1:12 – толчок сильный».

Макеевчане в комментариях высказывают возмущение, что ранее уже был установлен эпицентр и природа подземных данных толчков, но они не прекращаются, и на сообщения жителей официальной реакции нет. «Так прямо и написали, что 10 метров впереди от лавы обнаружен источник возникновения толчков на поверхности. Или врут? Там и аппаратура работает по выявлению, и даже российские лаборатории обрабатывают информацию от этих датчиков. А оказывается " вы все врете"?», – в частности, пишет Дмитрий.

Напомним, в конце октября 2019 года в «ДНР» создали рабочую группу по изучению чрезвычайной ситуации в поселке Объединенный. 10 ноября в этом поселке из-за подземных толчков был поврежден жилой дом.

Как сообщалось ранее, сотрудники представительства омбудсмена Украины на Донбассе выяснили возможные причины ЧП, связанного с подземными толчками в неподконтрольной украинским властям Макеевке.

Рабочая группа по установлению природы колебаний на поверхности и на глубине определила источник подземных толчков и его координаты. По словам экспертов, он находится в 5-10 метрах впереди работающей лавы шахты «Калиновская-Восточная», на уровне примерно 730 метров.