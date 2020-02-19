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Это разумная тактика: Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по Донбассу

19.02.20 11:49
Курт Волкер / Фото из открытых источников
Курт Волкер / Фото из открытых источников

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер позитивно оценивает «осторожную» стратегию президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. Такое мнение Волкер выразил в интервью «Европейской правде».

По словам Волкера, стратегия, которую выбрал Зеленский на международной арене в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, является очень разумной.

«Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно. Я считаю, что это разумная тактика, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины. Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти», – сказал Волкер.

Дипломат также отметил важность того, «чтобы эта тактика имела границу» и не привела к уступкам в отношении России.

«Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Нужно очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть такое понимание … Я не думаю, что Россия планирует уходить с Донбасса когда-либо в обозримом будущем. И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвратить новую агрессию, сохранять давление на Россию, и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство», – сказал Волкер.

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