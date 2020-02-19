«Шахтер» – «Бенфика»: Превью матча

В четверг, 20 февраля, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы футбольный клуб «Шахтер» в Харькове примет «Бенфику». Матч на ОСК «Металлист» начнется в 19:55, сообщает пресс-служба «горняков».

«Шахтер» открывает официальную программу 2020 года ответственным поединком с лиссабонской «Бенфикой». В Харькове встретятся лучшие клубы Украины и Португалии. Оба осенью играли на групповом этапе Лиги чемпионов: «горняки» с 6 очками заняли третье место в группе С после «Манчестер Сити» и «Аталанты», а «орлы» набрали 7 баллов в квартете G, пропустив вперед «РБ Лейпциг» и «Лион».

Ключевым отличием подготовки «Шахтера» от стандартного графика «Бенфики» является наличие продолжительной паузы в УПЛ. Зимой подопечные Луиша Каштру провели 2 сбора в турецком Белеке, где состоялись 8 контрольных матчей. Спарринги вкупе с тренировками позволили футболистам набрать неплохие кондиции, а уже по возвращении в Украину команда приступила к целенаправленному разбору ближайшего соперника.

Первый матч с «Бенфикой» пропускает Додо (декабрьское удаление в игре с «Аталантой» и дисквалификация). К слову, правый защитник, равно как и Майкон, не принимал участия в сборах «горняков», поскольку находился в расположении олимпийской сборной Бразилии. Продолжает восстанавливаться после травмы Манор Соломон.

«Бенфика» подходит к 1/16 финала с задачей продлить успешную тенденцию: лиссабонцы в шестой раз на этой стадии и ранее всегда проходили в следующий раунд. Подопечные Бруну Лаже не отдыхали и не теряли игрового тонуса, проведя за 2 месяца 12 официальных матчей в 3 турнирах.

К февралю «орлы» выдали в чемпионате серию из 16 побед подряд, а в 2 последних турах встретились с наиболее сложными на сегодня оппонентами («Порту» и «Брага») и потерпели поражения. Лидерский отрыв сократился до минимума (1 очко). Однако о кризисе «Бенфики» говорить не приходится: команда создает достаточное количество голевых моментов, а результат последнего матча явился следствием нереализации.

Бруну Лаже могла бы беспокоить кадровая ситуация в середине поля, поскольку Вайгль дисквалифицирован, а Габриэл не поможет из-за проблем со здоровьем, однако дефицита на этой позиции нет. Напротив, наставнику «Бенфики» еще предстоит сделать выбор в пару к пребывающему в отличной форме Таарабту между опытным Самарисом и молодым Флорентину. Под вопросом готовность вице-капитана «орлов» правого защитника Андре Алмейды, но и это для лиссабонцев не новшество – 18-летний воспитанник клуба Томаш Тавареш осенью провел 5 из 6 матчей в Лиге чемпионов.

В сезоне-2007/08 клубы встретились на групповом этапе Лиги чемпионов. Во 2-м туре «Шахтер» одержал победу на «Эштадиу да Луш» благодаря единственному голу Жадсона незадолго до перерыва, а в декабрьской игре «Бенфика» взяла реванш в Донецке (дубль Оскара Кардосо и гол Кристиано Лукарелли с пенальти также в первом тайме).