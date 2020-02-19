Очень сильный ход Зеленского, – военный эксперт о «совместном патрулировании»

Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и «Л-ДНР» как условие для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Мюнхене на конференции по безопасности.

Эта идея – самая прогрессивная из всего, что происходит сегодня вокруг Минских договоренностей. Об этом «Донецким новостям» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Идея совместного патрулирования, я думаю, самая прогрессивная из всего, что вообще сегодня происходит вокруг Минских договоренностей. Зеленский пытается загнать Путина в угол и поставить его в очень неудобное положение», – считает Жданов.

«Фишка в том, что если наши пограничники вместе с ОБСЕ попадут на государственную границу между Украиной и Россией, то ОБСЕ придется зафиксировать факт присутствия на нашей территории вооруженных сил РФ. Для России это неприемлемо. Но если она откажется от такой инициативы, то покажет себя противником Минского процесса. Так что, есть шанс, что России придется выводить войска с нашей территории», – поясняет он.

Военный эксперт отмечает еще один, по его словам, очень важный момент. «Президент Зеленский подчеркнул, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой области без контроля над границей невозможно», – напоминает Жданов.

«То есть, он ставит в прямую зависимость проведение выборов и контроль над границей. И тут же предлагает вариант совместного патрулирования границы… Очень сильный с точки зрения политики ход президента Зеленского», – добавляет он.