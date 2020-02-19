При отсутствии постоянной политической воли насилие на Донбассе может возобновиться, – ООН

Сообщения о серьезных нарушениях прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Золотом (Луганская обл.) 18 февраля, а также применение тяжелой техники вызывают серьезную тревогу. Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН относительно выполнения Минских договоренностей заявила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает «LB.ua».

Она отметила, что последние события на Донбассе напоминают о том, что в отсутствие постоянной политической воли существует большая опасность того, что вновь возникнет насилие.

«Отрадно, что за саммитом в Париже последовал крупномасштабный обмен заключенными, а также прогресс в обсуждении дополнительных районов разъединения. Однако эти первоначально воодушевляющие признаки носят ограниченный характер и могут легко быть обращены вспять», – подчеркнула замгенсека ООН.

Напомним, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке 18 февраля провел открытое заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе. На заседании обсуждался вопрос выполнения «Минска».

18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.